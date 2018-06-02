ماجر يمُنّ على الجزائريين ويختبىء خلف نظرية المؤامرة!!

خرج الناخب الوطني، رابح ماجر عن النص كُليا، سهرة أمس الجمعة، بإطلاقه تصريحات إستفزازية ضد جماهير “الخضر” لمُجرد تصفيرها عليه.

وقام أسطورة “بورتو” بـ”المنّ” على الجزائريين :”رُبما هذا الجمهور لايعرفنا، لما هذا الحقد والكُره، هذا أمر لايحدث إلا عندنا بالجزائر”.

ورفع شعار نظرية المؤامرة :”بعض الجماهير كانت “مُلقنة” ضدنا، رُبما نسوا ماقدمته للجزائر، لبلادنا وكرة القدم الجزائرية، أنا حزين جدا”.

ووضع خريج مدرسة “النصرية” نفسه في موضع “المغرور”، والراغب في أن يُرد له “دين” لمجرد مُساهمته في صناعة تاريخ كُرتنا.

وإن كان “مصطفى” مُحقا في غضبه من مُساندة الأنصار للمُنافس، إلا أنه جانب الصواب في مُطالبته لهم بعدم إنتقادهم له.

ونُشير بأن إنتقاد المُدربين الوطنيين من طرف الجماهير، أمر عادي وطبيعي في مُختلف بقاع العالم.