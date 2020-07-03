ماجر ينال الإعتراف ويدخل قائمة أفضل 100 لاعب لكل الأوقات

أختير أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، ضمن قائمة أفضل 100 لاعب لكل الأوقات، إلى جانب نجوم الساحرة المستديرة، عبر العالم.

ونشر موقع “sport.fr” الفرنسي، القائمة الأولية التي تضم 10 أسماء، من بين 100 لاعب، التي اعتبرتها الأفضل لكل الأوقات، والتي تواجد ضمنها اسم رابح ماجر.

وجاء اختيار صاحب الكعب الذهبي، ضمن هذه القائمة، نظير موهبته الكروية، وما حققه في الميادين العالمية، سواء رفقة المنتخب الوطني، أو مختلف الأندية التي حمل ألوانها.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم الكشف عن بقية الأسماء التي أختيرت ضمن هذه القائمة الأسماء، تدريجيا، طيلة الأيام المقبلة.

وضمت القائمة الأولى، التي كشف عنها موقع “sport.fr“، الأسماء التالية: