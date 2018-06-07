ماجر ينفجر :”أبلغوا العالم بالمؤامرة التي أتعرض لها”!

شهدت الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني، رابح ماجر، أمس الأربعاء، بمدينة “لشبونة”، خروجه عن طوره بشكل كُلي أمام الإعلاميين.

ولم يُفوت صاحب الكعب الذهبي الفُرصة لاستحضار “نظرية المؤامرة”، مُطالبا الإعلاميين البرتغاليين بنقل “مُعاناته” للعالم، في سيناريو مُسيء لشخصه ولمنصبه.

وقال :”أصدقائي البرتغاليون لايعرفون الحقيقة، ويجب أن يبلغوها للعالم أجمع، لأني أتعرض لمؤامرة، في وقت أننا قمنا بعمل جيد جدا”.

وجاءت خرجة أسطورة “بورتو”، لتؤكد بأن درجة الضغط عنده وصلت لحد لايُمكن إحتماله، وبأنه يعيش ساعاته الأخيرة مع النخبة الوطنية.