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ماجر يواصل إبعاد فيغولي ومبولحي ويستدعي سليماني المصاب

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ماجر يواصل إبعاد فيغولي ومبولحي ويستدعي سليماني المصاب مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر في مركز سيدي موسى
بقلم أمير بهلول

حسم الناخب الوطني رابح ماجر،  قائمة لاعبي الخضر المعنية بالتربص المقبل الذي تتخلله مباراتين وديتين ضد المنتخبين التانزاني والإيراني.

وابعد ماجر بصفة رسمية فيغولي، مبولحي و عطال وقام بإستدعاء سليماني رغم الإصابة، رافضا بذلك طلب إدارة فريقه نيوكاسل الإنجليزي بإعفاءه.

كما وجّه الدعوة إلى كل من  سوداني ، محرز ، هني وبن طالب وتايدر وبراهيمي، بالإضافة إلى كارل مجاني.

بينما أجل ماجر، حسم قائمة المستدعين من البطولة المحلية إلى بداية الأسبوع المقبل.

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التعليقات (2)

  • racine

    ادا بقيا ماجر سوف نخسر كل شي سوف يلعب بفريق معوق دون مبولحي و فغولي

  • SRIBO

    ليس هكذا تسير الكرة يا ماجر ،
    ماجر اللاعب و ماجر المدرب خطان متوازيان لا يلتقيان .
    لا تلعب على وتر اللاعب المحلي لأن المسطيل الاخضر هو كرسي الإعتراف .
    تدارك قبل ان تمحي كل شيء جميل صنعته كلاعب .
    رابح.ص

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