ماجر يواصل إبعاد فيغولي ومبولحي ويستدعي سليماني المصاب

حسم الناخب الوطني رابح ماجر، قائمة لاعبي الخضر المعنية بالتربص المقبل الذي تتخلله مباراتين وديتين ضد المنتخبين التانزاني والإيراني.

وابعد ماجر بصفة رسمية فيغولي، مبولحي و عطال وقام بإستدعاء سليماني رغم الإصابة، رافضا بذلك طلب إدارة فريقه نيوكاسل الإنجليزي بإعفاءه.

كما وجّه الدعوة إلى كل من سوداني ، محرز ، هني وبن طالب وتايدر وبراهيمي، بالإضافة إلى كارل مجاني.

بينما أجل ماجر، حسم قائمة المستدعين من البطولة المحلية إلى بداية الأسبوع المقبل.