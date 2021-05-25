ماجر يوجه رسالة خاصة لمحرز قبل نهائي دوري الأبطال

وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر رسالة خاصة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى الناخب الوطني السابق رابح ماجر حوارا مطولا مع موقع football365 بخصوص نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع مانشستر سيتي ونادي تشلسي يوم السبت المقبل.

“تواجد رياض محرز في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ لا يمكن إلا أن يكون مصدر فخر كبير أن نرى لاعبًا جزائريًا آخر يلعب نهائي أجمل المسابقات”.

“فوز لاعب جزائري بدوري الأبطال بعد 34 عاما من تتويجي باللقب وفي معقل فريقي السابق سيكون ذلك رائعًا! وسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لمحرز بالتحديد”.

وختم:”إن تتويجك بطلاً لأوروبا ليس بالأمر الهين.. إنه إنجاز مهني عظيم. وأتمنى له حقًا من كل قلبي أن يحقق هذا الهدف”.