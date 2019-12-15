ماجر يُثير إستياء الجزائريين بسبب محرز

أثار الناخب الوطني السابق رابح ماجر، إستياء الجماهير الجزائرية، بعدما رشح السنغالي ساديو ماني للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2019.

وتلقى أسطورة كرة القدم الجزائرية، إنتقادات لاذعة من طرف مُواطنيه في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تجاهل رياض محرز.

وأوضح المُتوج برابطة الأبطال الأوروبية لسنة 1987، في تصريحات لموقع كورة بأن نجم ليفربول، هو المُرشح الأكبر.

وإعتبر مُشجعو الخضر، بأن صاحب الكعب الذهبي كان مُطالبا بالوقوف مع إبن بلده، لأنه يستحق لقب أفضل لاعب إفريقي للسنة.

ويمتلك جناح مانشستر سيتي الطائر، فُرصة كبيرة للتتويج بلقب الجائزة السالف ذكرها، خاصة بعد قيادته الأفناك للتاج القاري.