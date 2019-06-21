“ماجر” يُحدد شروط فوز “الخضر” بالكان

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، “رابح ماجر”، بأن “الخضر” قادرون على التنافس على لقب كأس إفريقيا 2019 ولكن بشروط مُحددة.

وصرّح قائلا لـ”أم بي سي” المصرية :”المنتخب الوطني لديه مؤهلات كثيرة، ومواهب عديدة وأتمنى وصوله للدور النهائي، إن شاء الله”.

وواصل :”لكن الوصول للقمة لن يكون بالأمر الهين، بل يجب أن نُظهر قوة كبيرة للصمود والتغلبات على المُنتخبات الإفريقية المُنافسة”.

وتوقع صاحب الكعب الذهبي أن يتم صاحب الأرض والجمهور من التأهل للنهائي، ومُقابلة مُحاربي السيناريو في سيناريو خيالي لكلا الطرفين.