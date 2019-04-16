ماجر يُحذّر “الفراعنة” قبل “الكان”!

توقع أسطورة الجزائر، “رابح ماجر”، ذهاب “مصر”، بعيدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها على أرضها الصائفة القادمة.

وصرّح صاحب الكعب الذهبي لبوابة “أخبار اليوم” المصرية قائلا :”مصر وكالعادة مُرشحة للحصول على اللقب القاري، إنهم مُنتخب طموح جدا”.

وواصل “مصطفى” في نفس الإطار :”لكن عليهم الحذر من المُفاجآت، فكرة القدم ليست بالعلم الدقيق، وكل شيء يبقى ممكنا فيها”.

وتوقع المُتوج برابطة الأبطال الأوروبية 1987، نجاح المصريين في إستقبال الحدث القاري، والنجاح في تنظيمه، نظرا لخبرتهم في هذا المجال.