ماجر يُحفز المحليين قبل ودية السعودية

قام الناخب الوطني، رابح ماجر بتحفيز عناصره المحلية، وهذا ساعات قبل مواجهة الودية أمام السعودية، عشية اليوم بمدينة “قادش” الإسبانية.

وظهر صاحب الكعب الذهبي في كل مرة يتحدث مع زملاء، فوزي شاوشي ويعمل على تحفيزهم خلال هذا الموعد الهام لهم.

وذكّر أسطورة “بورتو” بقوة المُنافس “المونديالي” وهو مايُمثل فُرصة بالنسبة لهم لإظهار مؤهلاتهم، ولم لا خطف مكانة مع المنتخب الأول.

وكان، ماجر وخلال تصريحاته الأخيرة مُصرا على ضرورة منح الفُرصة للمحليين، في حالة ما أظهروا قدرتهم على دعم “مُحاربي الصحراء”.