ماجر يُريد إثبات نفسه بمواجهة الكبار !!

ينوي الإتحاد الجزائري لكرة القدم وبطلب من الناخب الوطني، رابح ماجر، برمجة مُباريات ودية أمام مُنافسين أقوياء، من هنا فصاعدا.

وجاء هذا القرار، الذي كشف عنه مناجير المنتخب الأول، حكيم مدان، ليُوضح مدى رغبة الطاقم الفني الجديد في إثبات نفسه.

وكان رابح ماجر ومُساعدوه، قد تعرضوا لانتقادات شديدة لافتخارهم بالفوز على إفريقيا الوسطى المُتواضعة بثلاثية، وتصوير ذلك على أنه “إنجاز”.

ومن المُفترض، أن يلعب “الخضر” أربع مُباريات ودية خلال الشطر الأول من السنة القادمة، خلال مواعيد الفيفا في مارس وماي.

وكان مدان صرح بالتالي :”الناخب الوطني، أصرّ على عدم الإبتعاد عن إفريقيا، مع ضرورة مواجهة خصوم من المُستوى العالي”.