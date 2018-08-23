“ماجر” يُشوش على “بلماضي” ويُناقض نفسه من جديد!!

عاد الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، للظهور على الساحة بطريقة غريبة في الأيام الماضية، تزامنا مع تعيين خليفته، جمال بلماضي.

وبرز أسطورة الكرة الجزائرية، بإنتقاد الجميع، وتهويل الأوضاع، مُتناسيا ماكان يُطالب عندما كان في منصبه، بترك الطاقم الفني يعمل بهدوء.

وإعتبر الزميل، رشيد عبّاد، بأن تصريحات صاحب الكعب الذهبي، جاءت تعبيرا عن صدمته من الدعم الذي وجده الطاقم الفني الجديد.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”ماجر لم يفهم كيفية حصول بلماضي على إجماع الجماهير والإعلام، وهو الأمر يبدو بأنه لم يتحمله”.