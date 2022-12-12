ماجر يُطالب رونالدو باعتزال كرة القدم نهائيا !

وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، نصيحة لأسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، بعد اقصاء المونديال.

حيث قال ماجر في تصريحات أبرزتها صحيفة أبولا البرتغالية:”نصيحتي إلى رونالدو، هي التوقف عن كرة القدم”.

كما أضاف:”رونالدو أعطى الكثير لمنتخب البرتغال، وأصبح بحاجة كبيرة إلى الاحترام والتقدير”.

“أوقف مسيرتك الدولية، كرة القدم قاسية للغاية، وسيكون من الصعب السقوط مرة أخرى”.

قبل أن يختم تصريحاته:”رونالدو أسطورة، وسيظل أسطورة مهما حدث”.