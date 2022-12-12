ماجر يُطالب رونالدو باعتزال كرة القدم نهائيا !
بقلم حواز عبد النور
وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، نصيحة لأسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، بعد اقصاء المونديال.
حيث قال ماجر في تصريحات أبرزتها صحيفة أبولا البرتغالية:”نصيحتي إلى رونالدو، هي التوقف عن كرة القدم”.
كما أضاف:”رونالدو أعطى الكثير لمنتخب البرتغال، وأصبح بحاجة كبيرة إلى الاحترام والتقدير”.
“أوقف مسيرتك الدولية، كرة القدم قاسية للغاية، وسيكون من الصعب السقوط مرة أخرى”.
قبل أن يختم تصريحاته:”رونالدو أسطورة، وسيظل أسطورة مهما حدث”.
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