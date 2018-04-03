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ماجر يُغلق الباب على مبولحي ويُقارنه بشاوشي

الرياضة
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ماجر يُغلق الباب على مبولحي ويُقارنه بشاوشي
بقلم إسماعيل عشاش

إنفعل الناخب الوطني، رابح ماجر بشكل كبير عندما تطرق لوضعية الحارس، رايس وهاب مبولحي وذلك خلال ظهوره على التلفزيون الرسمي.

وقال :”مبولحي أحترمه، ولايوجد أي مُشكل، ولكن يجب أيضا أن نحترم، فوزي شاوشي والذي يعتبر من أفضل الحُراس في إفريقيا”.

ليواصل :”لايجب إستصغار شاوشي لمُجرد أنه ينشط في البطولة الوطنية، ونفس الأمر ينطبق على صاحلي وموساوي اللذين يمتلكان مُستقبلا زاهرا”.

ليختم بلغة الواثق بنفسه :”يعتقدون بأنهم عندما يتحدثون عن فلان وعلان فإني سأخضع للضغط وأقوم بجلبهم، هذا أمر مرفوض”.

وترك أسطورة “بورتو” الإنطباع بأنه لن يستدعي “الرايس” مادام الجميع يُطالب به، مما يطرح الكثير من التساؤلات بخصوص طريقة عمله.

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التعليقات (1)

  • mohamed

    لا دخل لأحد في استقدامات المدرب و الا فالكل يقترح لاعبين و لا نجلب ناخب وطني أصلا.

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