ماجر يُغير الخُطة وهذه هي التَشكيلة المٌرتقبة أمام إيْران !

سيجري الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري بقيادة رابح ماجر تغييرات طفيفة على التوليفة التي سيعتمد عليها في لقاء الغد أمام إيران الودي.

حسب ما كشف عنه مراسل قناة النهار بالنمسا، في إتصال هاتفي من خلال حصة نقاش على المباشر.

حيث سيبقي ماجر على التشكيلة التي خاضت مواجهة تنزانيا مع تغيير وحيد سيكون بإشراك شافعي مكان بن طالب وإرجاع مجاني لوسط الميدان.

فيما سيواصل كل من بن سبعيني ماندي في الخلف إضافة إلى فرحات على الجهة اليمنى بوخنشوش في وسط الميدان وهني محرز وبونجاح في الخط الأمامي.

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