ماجر يُلبي الطلب الغريب لهذا الرئيس

لبى الناخب الوطني “رابح ماجر” طلب رئيس “شبيبة الساورة” “محمد زرواطي” المُتمثل في عدم ضم لاعبي فريقه لصفوف المُنتخب الوطني.

ولم يستدعي “ماجر” أي لاعب من الفريق البشاري رغم إحتلال الأخير مركز الوصافة في الشطر الأول من الرابطة المُحترفة الأولى.

وتألق العديد من اللاعبين في تشكيلة “شبيبة الساورة” من بينهم وسط الميدان “بورديم” إضافة إلى “يحي شريف” وهداف الفريق “جاليت”.

وكان “محمد زرواطي” قد طالب أمس الثلاثاء في تصريح لتلفزيون النهار من “ماجر” عدم إستدعاء لاعبي فريقه للمُنتخب الوطني.

وكان الناخب الوطني “رابح ماجر” قد أعلن اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بمواجهة رواندا بتونس يوم 9 جانفي.