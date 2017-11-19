ماجر يُنهي مُسلسل تبذير “الدوفيز”..

قام الناخب الوطني، رابح ماجر بالسير عكس تيار سابقيه، من خلال مُتابعة المحليين بدل السفر لأوروبا وتبذير الأموال في “التحواس”.

وظهر، صاحب الكعب الذهبي، السبت، بملعب “20 أوت 1955” مؤكدا، بأنه لايرى ضرورة تدفعه لمُلاقاة المُحترفين لأنهم يعرفهم ويعرف مُستواهم.

ويُحسب هذا التصرف للمتوج “بالكان”1990 الذي جنب “الفاف” مصاريف هي في غنى عنها، عكس “ألكاراز” الذي جاب أوروبا دون فائدة.

وتواجد الرجل الأول في الخضر، منذ أسابيع بالبرتغال، في السفرية على حساب “بورتو” والغرض منها تكريم، ياسين براهيمي لاغير.