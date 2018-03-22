ماجر يُواصل خرجاته الغريبة ويُقاطع وسائل الإعلام بعد ودية تنزانيا

فضل الناخب الوطني رابح ماجر عدم عقد ندوة صحفية أمسية اليوم بعد نهاية لقاء المنتخب الوطني الودي ضد نظيره التنزاني.

ليوضح مرة أخرى أنه لا يفضل الحديث مع وسائل الإعلام الجزائرية مثلما يفعل كل المدربين في العالم بعد نهاية اللقاءات.

والأغرب أن ماجر تجاوز الحدود بتجاهله التصريح للتلفزيون العمومي إضافة إلى أنه لم يُحدث أي صحفي في المنطقة المُختلطة.

هذا وفضل ماجر عدم عقد ندوة صحفية قبل بداية التربص أيضا مثلما جرت العادة مع المُدربين السابقين للخضر.

حيث إكتفى بتصريح للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم في اليوم الأول من التربص.

ويبدو أن حادثة ماجر مع صحفي القناة الإذاعية الثالثة بعد ودية إفريقيا الوسطى ألقت بظلالها على علاقة الأول مع الصحافة.