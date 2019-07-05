“ماجر” يُوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ”بلماضي”!

وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية “رابح ماجر” تحذيرا شديد اللهجة للناخب الوطني “جمال بلماضي”، وهذا قبل مواجهة “غينيا”، الأحد القادم.

وأصرّ أفضل لاعب إفريقي لسنة 1987 على ضرورة تجاوز “الخضر” لـ”السيلي ناسيونال”، خلال 90 دقيقة لا أكثر وتفادي الوقت الإضافي.

وقال في هذا الشأن :”المُنتخبات المغاربية مُطالبة بحسم مُبارياتها في الوقت الرسمي، تفاديا لأي مُفاجأة صادمة إن طالت عمر المواجهة”.

وظهر صاحب الكعب الذهبي مُتفائلا بقُدرة “الخضر” على مواصلة مشوارهم المثالي في “الكان 2019″، ولم لا التنافس على اللقب القاري.