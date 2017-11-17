يوضح الناخب الوطني رابح ماجر، أسباب الملاسنات التي حدثت بينه وبين صحفي القناة الثالثة خلال الندوة الصحفية الثلاثاء الماضي.

وأوضح رابح ماجرفي حوار مع صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الجمعة أن الصحفي كان يستهدفه منذ مدة.

وأردف: “في الحقيقة.. لايجب أن تنخدعوا، ما حدث في الندوة الصحفية ليس جوهر المشكلة، وفي الواقع الندوة كانت تسير في أحسن الظروف وكل واحد يطرح سؤاله”

“وأقولها مرة اخرى لايجب أن تنخدعوا”.

وقال: “هذا الصحفي كان دائما يستهدفني، ويهاجمني ويستغل عمله، لقد تحدث عني في حصة تلفزيونية منذ يومين، بطريقة غير معقولة”.

وأضاف: “ليس من عادتي الرد ولكن هذه المرة.. لقد كان محرز بجانبي وطرح عليه سؤال مستفز لقد كان يقصدني أنا في الحقيقة”.

وتابع: “قال له أن مستواه منخفض وكان يقصد أنني لست مدربا.. لقد فزنا بـ3 أهداف”

وقال أيضا: “أكررها.. لايجب أن تنخدعوا”.