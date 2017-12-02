ماجن: “حناشي يهترف ويهدر برك.. ولم نطلب الفايونس من زطشي باطل”

كذّب لخضر ماجن، رئيس فريق شبيبة القبائل، في اتصال هاتفي بـ”النهار”، التصريحات المثيرة للرئيس المخلوع، محند شريف حناشي.

المتعلقة بقضية “الفايونس” التي أطلقها في بعض وسائل الإعلام، حيث أكد أن حناشي لا يعي ما يقول.

وأن تلك التصريحات كاذبة ولا تمثل إلا حناشي، نافيا بشدة أن يكونوا قد طلبوا من زطشي منحهم “الفايونس” بدون مقابل.

حيث كشف لنا ماجن تفاصيل القضية بالقول إنهم فعلا اتصلوا بزطشي في إطار تهيئة مقر النادي القبائلي، وهي التهيئة التي تدخل في إطار المشروع الذي أطلقته الإدارة الجديدة، وهذا من أجل اقتناء من عنده “الفايونوس” باعتبار زطشي صناعيا.

مؤكدا أن سبب اختيارهم لرئيس “الفاف” راجع لكونه من العائلة الرياضية، فضلا عن أن إدارة شبيبة القبائل تريد الاعتماد على المنتوج المحلي ولم ترغب في المنتوج الأجنبي.

مؤكدا أنه تم الإتفاق مع زطشي على كمية وقيمة “الفايونس” في انتظار تسليمها،

وردا على سؤالنا، لم يخفِ مجان أن من بين الأسباب التي جعلتهم يلجأون إلى زطشي راجع إلى إمكانية الاستفادة من تخفيض الأسعار، مشددا على أن الأموال موجودة ولولا ذلك لما أطلقوا هذا المشروع الجديد.