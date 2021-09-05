ماحي بن حمو ثالث صفقات شباب بلوزداد

أعلن شباب بلوزداد، وبصفة رسمية، عن ثالث صفقاته للموسم الكروي الجديد، حيث ضم جناح مولودية وهران، ماحي بن حمو، في صفقة إنتقال حُرة، بعد أن تحصل اللاعب على وثائقه مؤخرا من لجنة فك النزاعات، بسبب عدم نيله لمُستحقاته من طرف إدارة الحمراوة.

وتم تقديم اللاعب من طرف المدير الرياضي حسين ياحي، حيث سيدعم القاطرة الأمامية لبطل الجزائر، والتي ستتأثر كثيرا لا محالة في الفترة القادمة، بعدما فقدت خدمات نجمها الأول أمير سعيود الذي إنتقل منذ أيام للطائي السعودي رفقة المدرب زوران مانولوفيتش.

ونُشير في ذات السياق، الى أن أبناء لعقيبة كانو قد ضموا في الفترة الماضية، كل من الظهير الأيسر صبري شرايطية المُسرح من النادي الصفاقسي التونسي والمدافع أحمد آيت عبد السلام قادما من شبيبة القبائل.