“مادار” تتراجع عن إقالة “عليق” وتُثير الغموض

تراجعت شركة “مادار” المالكة لأغلب أسهم فريق شباب بلوزداد عن قرار ابعاد “سعيد عليق” بعد سويعات فقط من اعلانها ذلك.

الصفحة الرسمية للسياربي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت بيانا سهرة اليوم الجمعة أكدت فيه تحويل “عليق” لمنصب آخر.

البيان كشف ان التراجع عن القرار الأول جاء بناءا على المجهودات المبذولة من عليق والنتائج المميزة المحققة خلال فترة اشرافه على النادي.

وفي اطار اعادة هيكلة الإدارة تم تعيين “عليق” في منصب مدير عام الشركة الرياضية بالأسهم شباب رياضي بلوزداد بعد ان كان في منصب مدير عام القطب التنافسي بذات الشركة.

وتمنى الرئيس المدير العام لشركة مادار عمارة شرف الدين التوفيق لعليق في منصبه الجديد الذي سيشغله بعد انتهاء عطلته السنوية.