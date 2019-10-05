مادار :”سليماني ليس أنانيا ومُستعد دائما للحرب”

يواصل الدولي الجزائري إسلام سليماني حصد الثناء في فرنسا، وهذا بعد إنطلاقته النارية رفقة ناديه موناكو في الليغ 1 الفرنسية.

وإعتبر ميكاييل مادار، المُهاجم الأسبق لفريق الإمارة والمُحلل الحالي لقناة “كنال+”، بأن سوبر سليم صفقة مُربحة على طول الخط.

وقال :”لقد كنت مُعجبا به منذ فترته مع سبورتينغ لشبونة، حيث أنه ليس باللاعب الأناني، ومُستعد للمُحاربة من أجل زملائه”.

وواصل :”التنسيق بينه وبين وسام بن يدر رائع، حيث أن أحدهما يقوم بالضغط على المُدافعين في حين يحوم الآخر حوله”.

ليختم :”عندما تُشاهدهما يُخيل لك بأنهما يلعبان سويا منذ فترة طويلة، هذا أمر مُدهش”.