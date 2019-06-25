مادة في القهوة تحمل مفتاحا للقضاء على السمنة!

قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن، عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.

ويعتقد الباحثون، أن مادة الكافيين، وهي جزء من القهوة، تؤدي إلى حرق السعرات الحرارية في الجسم.

واختبر الباحثون من جامعة “نوتنغهام”، نظريتهم على تسعة متطوعين أصحاء، في سن 27 عاما في المتوسط.

وتم خلال التجربة، منع المتطوعون من ممارسة التمارين الرياضية، وشرب الكافيين أو الكحول لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار.

ثم حصل قسم من المتطوعين على فنجان من القهوة سريعة التحضير، فيما حصل آخرون على كأس من الماء.

وأشار البروفيسور” مايكل سيموندز”، إلى أن نتائج التجربة، كانت إيجابية.

وأضاف البروفيسور: “نحن بحاجة الآن إلى التأكد من أن الكافيين، كأحد مكونات القهوة، هو بمثابة محفز، أو أن هناك مكونا آخر هو الذي يساعد في تنشيط الدهون البنيّة”.

وأظهرت عمليات المسح الحراري، أن الدهون البنيّة لدى المشاركين أصبحت أكثر سخونة عندما شربوا القهوة، ما يدل على أنها كانت تعمل على حرق السعرات الحرارية.

ولم يكن واضحا من الدراسة ما إذا كان تناول فنجان واحد من القهوة في الصباح، سيكون كافيا لتحفيز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، أو إذا كان يجب على الناس شرب القهوة بانتظام أكثر.

وقال البروفيسور “سيموندز”: “هذه أول دراسة على البشر تُظهر أن شيئا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنيّة لدينا”.

وسيواصل البروفيسور “سيموندز” وزملاؤه، دراساتهم، لمعرفة ما إذا كانت مصادر الكافيين الأخرى، يمكن أن تكون لها فوائد مثل القهوة.