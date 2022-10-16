الحكم بـ 10سنوات حبسا نافذا لمضاربين في مادتي الزيت والسكر ببوسعادة

أدانت محكمة بوسعادة 4 أشخاص بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار مع مصادرة المحجوزات.

وجاء توقيف المتهمين، الذين توبعوا بخصوص قضايا مضاربة في مادة الزيت والسكر، من خلال عمليتين منفصلتين الأولى للدرك الوطني اسفرت عن توقيف 3 أشخاص و حجز 2725ل من الزيت و 1240كلغ من السكر.

وفي عملية اخرى للامن الوطني اسفرت عن توقيف شخص رابع و حجز 1225 ل من الزيت و 3330 كلغ من السكر نهاية الأسبوع المنصرم ببوسعادة.