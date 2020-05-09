مادونا تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا في باريس

أعلنت النجمة العالمية “مادونا”، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال جولة لها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت مادونا، عبر حسابها بأنستغرام، أن إصابتها بالمرض كانت قبل 7 أسابيع عند مشاركتها فى جولة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت الفنانة، أنها ليست مصابة فى الوقت الحالي بالفيروس التاجي.

وكتبت النجمة العالمية: “كنت مريضة فى نهاية جولتي فى باريس منذ أكثر من 7 أسابيع مع العديد من الفنانين الآخرين في عرضي، لكن فى ذلك الوقت اعتقدنا جميعا أن لدينا إنفلونزا سيئة للغاية، الحمد لله نحن جميعنا بصحة جيدة الآن”.

وأضافت مادونا: “أنا ممتنة لأنني يمكن أن أكون جزءاً من دعم البحث للعثور على علاج Covid -19، ولمجرد توضيح الأمور للأشخاص الذين يفضلون تصديق العناوين المثيرة بدلاً من إجراء أبحاثهم الخاصة حول طبيعة هذا الفيروس، أنا لست مريضة حالياً”.