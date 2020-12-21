مادونا تلجأ للحجامة للتعافي من آثار العملية الجراحية

كشفت النجمة العالمية “مادونا” على آثار استخدامها الحجامة، للتعافي لتتعافي من عملية جراحية اجرتها على مستوى الساق.

وتسعى النجمة العالمية مادونا مشاركة محبيها ومعجبيها دائما، بأدق تفاصيل حياتها، من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع الـمواقع التواصل الإجتماعي.

قررت مادونا البالغة من العمر “62 عامًا” أن تؤكد لمحبيها وعشاقها أنها تتعافى بشكل جيد خلال هذه الفترة.

ونشرت مادونا عدة صور التقطتها بطريقة الـ”سلفي” على الـ”ستوري” الخاص بصفحتها الشخصية على “إنستغرام” والتى تضم 15.6 مليون شخص.

وظهرت آثار إجرائها لعملية جراحية بالفخذ، إلى جانب ظهور آثار الحجامة على ساقي “مادونا” التي تلجأ لها عادة منذ عدة سنوات.