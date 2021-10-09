ماذا أفعل مع زوجة لا تحبني؟

زواجي تمّ بطريقة تقليدية حيث أنني أوكلت بحكم العادات والتقاليد مسألة إختيار العروس لواداي اللذان إختارا لي فتاة في قمة الرقة والجمال، عدا ذلك فهي سليلة أسرة طيبة ومحافظة، توسمت الخير فيمن منحتها إسمي و عاهدت نفسي أ،،ي سأكون عنوانا للوفاء والحب.

لكنني وفي لحظة صدق مع من أعطيها من الإهتمام والإحتواء ما أعطيه صارحتني رفيقة دربي أن زواجها مني لم يكن سوى لتتخلص من العوز والفقر الذي عاشته في بيت أهلها ، وقد أشارت أن الأيام أبدا لن تكون كفيلة بأن تغير مشاعرها تجاهي، حيث وعدت أن تصون شرفي .

وساوس كثيرة تشغل بالي فأنا رجل مهووس بزوجتي وأتمنى كأي زوج أن أحظى بحبها كما أنني أريد أن أفهم إن كان ما إعترفت به لي مجرّد رأي قد يتغير أم أنه سيكون عنوان واقع سأحياه على مر الحياة؟

الردّ:

أخطأت كثيرا حين إرتبطت بمن إختارها لك والداك من دون أن تتوغل في فترة الخطوبة لقلب من هي اليوم زوجتك، حيث كان بإمكانك أن تعرف نواياها لتتمكن من كبح جماح مشاعرك التي ترى اليوم أنك إستثمرت كل ما لديك من دون أن تجني أنت شيئا. من جهة أخرى، تسرعت كثيرا حين حكمت على حياتك بالفشل، حيث أنه لا زال لديك متسع من الوقت لتذيب كتل الجليد التي بينك وبين زوجتك التي لم تكتشف بعد حبك وهيامك بها،

تقرب إلى زوجتك وإعطها من الإهتمام ما يليق بك وبها، وهون على قلبك التعب بالتفكير في مستقبل لا يعلمه إلا الله،

ولتدرك أخي أنك على الأقل حضيت بإنسانة صارحتك بما في قلبها ولم تكذب وتمثل دور الولهانة بك وهي لم تذق بعد صفاء قلبك وطيبة سريرتك،