ماذا أفعل مع زوج لا يحترم كياني؟

فبعد رحلة زواج دامت أزيد من 10سنوات، أجد نفسي في ذات الروتين القاتل، فأنا موظفة ولي من المسؤوليات داخل البيت وخارجه ما يجعلني أحيا على أمل أن يثني زوجي على جسيم تضحياتي، ويقدر ما أقوم به لأجله ولأجل بقاء أسرتنا متماسكة أحيا الهوينة.

ماذا أفعل مع زوج لا يحترم كياني؟

وأنا أرى تريباتي تنعمن بحب وتقدير أزواجهن بينما أنا أحيا قاب قوسين أو أدنى من أحسّ بكياني.

التائهة ب.فردوس من الشرق الجزائري.

الرد:

أختاه من الصعب على أي أنثى أن تحيا الضياع النفسي وهي إلى جانب زوج الأحرى به أن يحترمها . وإن كان عمر معاناتك زاد عن 10سنوات فالأجدر بك أن تقلبي الأمور إلى صالحك من خلال تقديرك أنت لما تقومين به في سبيل أسرتك، وخاصة أبنائك الذي لا أشك في أنهم سينسون لك ما لعبته من دور الأم والأب معا ليعيشوا في أجواء الدفء .

فاقد الشيء لا يعطيه أختاه، وزوجك قد أعلن منذ بداية إرتباطكما تملصه من المسؤوليات والواجبات المنوطة له، هذا ما يشجعك أن تكون على قدم وساق لإستثمار ما لديك من عاطفة جياشة وقوة بأس ورباطة جأش لأن تعانقي بيديك السعادة وتبلغي عنان السماء من الرضا على ذاتك بدل جلدها.

تأكدي أنّ الله سيجازيك أحسن جزاء على كل ما تقدمينه عليه في سبيل أسرتك، ومن أن ما ترمين إليه من شكر وعرفان الزوج بعد كل هذا العمر لن يجديك نفعا بقدر ما ستحسين من أنه فعل ألي بعد أن تسولت الإهتمام والعاطفة من إنسان سيحاسبه الله على ما أقدم عليه تجاهك،