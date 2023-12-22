ماذا تفعل إذا سُرق منك هاتف Apple الذكي؟

إذا أفلت منك جهاز iPhone الخاص بك، على الرغم من جميع الاحتياطات، فإليك بعض النصائح التي يجب تنفيذها.

مع تحديث iOS 17.2، ستعمل شركة Apple على تعزيز أمان أجهزة iPhone الخاصة بها.

وفي الأسابيع المقبلة، سيتم نشر نظام الحماية من السرقة على الطرز المتوافقة.

يتيح لك هذا الخيار، المسمى “الحماية في حالة سرقة الجهاز”، تعزيز أمان جهاز iPhone الخاص بك. عندما لا يكون محددًا جغرافيًا في أماكن مألوفة.

التحقق من الموقع

إذا قمت مسبقًا بتنشيط الموقع على جهاز iPhone الخاص بك. فيمكنك الانتقال إلى حساب Apple الخاص بك (iCloud) على الويب، وإلى الصفحة المخصصة للموقع.

قم بتغيير كلمة مرور Apple الخاصة بك

وفي جميع الأحوال، سواء تم فقدانها أو سرقتها. يجب عليك تغيير كلمة مرور حساب Apple الخاص بك على الفور.

بالإضافة إلى كلمة مرور Apple، يُنصح أيضًا بتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بالحسابات الحساسة.

في حالة المصادقة المزدوجة عبر الرسائل النصية القصيرة. يمكن للخدمات أن تساعدك بسرعة على تغيير الرقم مؤقتًا حتى تتمكن من تغيير كلمة المرور.

الإبلاغ عن فقدان iPhone

بمجرد أن تتمكن من تأكيد سرقة (أو فقدان) هاتفك، يمكنك الإبلاغ عن فقدانه لشركة Apple. .

اتصل بالأشخاص اللازمين

يجب عليك الإبلاغ عن سرقة جهاز iPhone الخاص بك إلى التأمين الخاص بك.

يجب عليك أيضًا تقديم شكوى إلى الشرطة. سيكون بيان الشكوى ضروريًا لإعلان التأمين الخاص بك.

إدارة بياناتك

بمجرد الانتهاء من جميع هذه الخطوات، وإذا كنت متأكدًا من عدم قدرتك على العثور على جهاز iPhone الخاص بك. فيمكنك أولاً التحقق من بياناتك على iCloud. سيسمح لك هذا بتقييم آخر نسخة احتياطية تم إجراؤها على جهازك (الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات وما إلى ذلك). ولكن أيضًا مسح البيانات من جهاز iPhone الخاص بك وحذفها نهائيًا من حساب Apple الخاص بك.