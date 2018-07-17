ماذا يحدث خلف جدران غرفة بناتي؟!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..أغتنم الفرصة قبل التطرق لطرح انشغالي لكي أتقدم بفائق التقدير والاحترام للساهرين على إنجاز هذا المنبر المتميز وكذا رواده وكل القرّاء.

وأخبر الجميع أن ثقتي كبيرة في من سأستشيرهم، وهذا محتوى انشغالي.

أنا أم لثلاث بنات وثلاثة ذكور، رزقني الله قبل شهر رمضان بمسكن جديد في إطار عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة وسائر البلديات ودوائر الوطن، علما أنني قضيت وقتا طويلا من حياتي في غرفة. ولله الحمد والمنّة، أن هذا الرزق جاء في أوانه؛ لأنني لم أعد أطيق صبرا، بعدما كبر أولادي وأصبح يحزّ في نفسي رؤيتهم على تلك الحال يتخبطون في ضيق المكان، ولم يكن في يدنا حيلة.

كما أسلفت الذكر، لقد أكرمني الله بشقة واسعة، فاتخذت بناتي غرفة مستقلة، وفعل أبنائي الشيء نفسه، وكان هذا من دواعي سعادتي، فيكفي الأم أن ترى فلذات أكبادها في أحسن الأحوال، لكن ثمة أمر يحيّرني بل وطيّر النوم من عيني، فبناتي لا يغادرن غرفتهن إلا للضرورة، قلت في البداية أن شدّة حبهن للمكان وتحقيق أمنيتهن بأن صار لديهن غرفة مستقلة، هو ما دفعهن إلى هذا التصرف، لكن مع مرور الوقت ولشدة مبالغتهن في عدم مغادرتها، جعلني أشك في أمرهن، وما شدّ انتباهي أيضا، أنهن كلما اختلين في الغرفة أغلقن الباب بالمفتاح، وحين أرغب في الدخول لا يفتحن بسرعة، بل يستغرقن بعض الوقت، كما أنني في كل مرة ألاحظ على ملامحهن علامات غير مألوفة تستدعي الحيرة، فماذا يحدث يا ترى داخل غرفتهن؟! ليس لديّ أيّ تصور لذلك، وهذا ما جعلني أستنجد بكم إخواني القرّاء.