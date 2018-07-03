مارادونا: “راموس تعمد إصابة صلاح ويستحق الإيقاف لعامين”

يرى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أن مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس يستحق الإيقاف لمدة عامين بعد تعمده إصابة المصري محمد صلاح.

وقال مارادونا في تصريح لقناة “سكاي نيوز”: “راموس يستحق الإيقاف لمدة عامين لتعمده إصابة صلاح ولكن اليويفا لم يعاقبه لأنه يلعب لنادي قوي”.

وأضاف: “لو ارتكب ذلك الخطأ لاعبا في برشلونة، لتمت معاقبته ربما”.

وتابع قائلا: “راموس هو من لمس الكرة اولا، وكان يركز على إطاحة صلاح، الأمر لم يكن للتنافس على الكرة”.

وكان مارادونا وراموس قد دخلا في حرب كلامية الشهر الماضي، عندما أكد الأول أن مدافع اتليتيكو مدريد دييغو جودين أفضل من راموس لأن الأخير يتكلف فريقه أهدافا.

ليرد عليه: “أنا أحترم مارادونا، لكن كرة القدم الأرجنتينية تُدرك أن مارادونا على بعد سنوات ضوئية من أفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ ليو ميسي”.