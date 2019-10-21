“مارادونا”: “لهذا السبب ذرفت الدموع أمام الجزائر” !

كشف “دييغو مارادونا” في كتابه “أنا دييغو” عن سر بكائه أمام الجزائر في مونديال الشباب الذي أقيم في اليابان سنة1979.

وقال “دييغو” في كتابه: “في كأس العالم للشباب باليابان كانت الفرحة الأكبر في مسيرتي، استمتعت كثيرا باللعب”.

وأضاف: “كل أرجنتيني كان يتذكر منتخبنا، كانوا يلقبوننا بالمجانين، جعلنا الشعب يستيقظ في الرابعة فجرا لمشاهدة مبارياتنا في اليابان”.

وتابع: “قدمنا مباريات رائعة في البطولة، أردت اللعب باستمرار طوال 90 دقيقة وأكثر، لكن في ربع النهائي أمام الجزائر أخرجني “مينوتي”، لذا كنت في قمة الغضب”.

وأردف قائلا: “جلست على مقاعد البدلاء غاضبا، ثم توجهت مباشرة لغرف الملابس، بدأت في البكاء كالمجنون”.

في حين ختم كلامه: “وصل اللاعبون بعد المباراة، حاولوا مواساتي.. حتى جاء مينوتي، وأخبرني أنه أراد إراحتي”.

يذكر أن الأرجنتين فازت على الجزائر بنتيجة 5-0.