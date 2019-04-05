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مارادونا مهدد بعقوبة من الإتحاد المكسيكي بسبب دعمه للرئيس الفنزويلي مادورو

الرياضة
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مارادونا مهدد بعقوبة من الإتحاد المكسيكي بسبب دعمه للرئيس الفنزويلي مادورو
بقلم وافي مهاجري

أعلن الإتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقا ضد النجم الأرجنتيني السابق مارادونا لمخالفته قواعد الأخلاقية بسبب دعمه العلني للرئيس الفنزويلي نكولاس مادورو.


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