مارادونا مهدد بعقوبة من الإتحاد المكسيكي بسبب دعمه للرئيس الفنزويلي مادورو
أعلن الإتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقا ضد النجم الأرجنتيني السابق مارادونا لمخالفته قواعد الأخلاقية بسبب دعمه العلني للرئيس الفنزويلي نكولاس مادورو.
-
تمكن عناصر فرقة الشرطة بأمن دائرة مسعد في الجلفة من حجز كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري كانت معروضة للبيع بسوق أسبوعي.
وجاء هذا التدخل…
-
حجزت عناصر مصلحة الأمن بباتنة قرابة الـ180 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة لحفل زفاف بالمدينة.
العملية جاءت في إطار المراقبة الدورية للأشخاص…
-
فتح مساء اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تحقيق حول شريط فيديو يتضمن تهديدات خطيرة ضد مواطنات.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات…
التعليقات (0)