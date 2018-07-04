مارادونا يتّهم حكم مواجهة إنجلترا-كولومبيا !

فتح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، النار على حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا، الأمريكي مارك غيغر، في مونديال روسيا.

وقال مارادونا في تصريحات صحفية: “كولومبيا من سرقة ضخمة في المباراة، الحكم غيغر الأمريكي يعرف قواعد لعبة البيسبول، وليس كرة القدم، إنه لص”.

وأضاف مارادونا: “هاري كين ارتكب خطأ كبيرا، وبدلا من محاسبته قام الحكم بمعاقبة كولومبيا، لماذا لم تستعين بتقنية الفيديو؟”.

ونجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 على حساب منتخب كولومبيا بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3.