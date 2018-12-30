مارادونا يساند كوليبالي على طريقة غولام

أظهر الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، مساندته للاعب نادي نابولي، خاليدو كوليبالي، مثلما فعل فوزي غولام، ولاعبي نابولي، بعد تعرض زميلهم للعنصرية.

وظهر دييغو مارادونا، حاملا لقميص خاليدو كوليبالي، تعبيرا منه عن مساندته للاعب الذي تعرض للعنصرية خلال مواجهة نادي انتر ميلان.

وكان فوزي غولام، وزملائه في نابولي قد نددو بهذه الحادثة، وكمساندة لزميله أجرى لاعب الخضر عملية الإحماء قبل مواجهة نادي بولونيا، بقميص زميليه كوليبالي.

وفي نهاية هذه المواجهة أهدى فوزي غولام، الفوز المحقق بنتيجة 3-2، لزميله خاليدو كوليبالي، تعبيرا عن مساندته له.