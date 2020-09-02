“مارادونا” يعترف بقوة المنتخب الوطني !!

الرياضة
  • -
  • 0
“مارادونا” يعترف بقوة المنتخب الوطني !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا” بذاكرته لمباراة التانغو ضد المنتخب الوطني الجزائري في مونديال الشباب بطوكيو 1979.

“مارادونا” نشر صورا من مباراة الدور ربع النهائي التي انتهت بفوز الأرجنتين آنذاك بخماسية كاملة دون رد على حسابه في الأنستغرام.

“أسطورة التانغو” عاد بالتفصيل لتلك المباراة التاريخية في منشوره كما آشاد بقوة الخضر آنذاك مؤكدا أنهم لعبوا بشكل جيد رغم الهزيمة.

هذا كما تحدث “مارادونا” عن انهياره بالبكاء بعد مباراة الخضر في غرف تغيير الملابس بسبب تغييره في الشوط الثاني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=880512

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com