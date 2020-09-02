“مارادونا” يعترف بقوة المنتخب الوطني !!

عاد الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا” بذاكرته لمباراة التانغو ضد المنتخب الوطني الجزائري في مونديال الشباب بطوكيو 1979.

“مارادونا” نشر صورا من مباراة الدور ربع النهائي التي انتهت بفوز الأرجنتين آنذاك بخماسية كاملة دون رد على حسابه في الأنستغرام.

“أسطورة التانغو” عاد بالتفصيل لتلك المباراة التاريخية في منشوره كما آشاد بقوة الخضر آنذاك مؤكدا أنهم لعبوا بشكل جيد رغم الهزيمة.

هذا كما تحدث “مارادونا” عن انهياره بالبكاء بعد مباراة الخضر في غرف تغيير الملابس بسبب تغييره في الشوط الثاني.