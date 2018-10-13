مارادونا ينقلب على ميسي

فتح الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، النار على مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدا أنه لا يصلح لقيادة راقصي التانغو، حاليا.

ونقلت صحيفة “أس”الإسبانية، تصريحات مارادونا، أين قال: “ليس من المفيد جعل ميسي قائدا لمنتخب الأرجنتين، إنه يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباريات”.

وأضاف: “ميسي مع برشلونة، مختلف تماما عن ميسي مع الأرجنتين، لا تعظموا منه”

وتابع مارادونا: “بسبب آداء ميسي حاليا مع الأرجنتين، ربما لم أكن أستدعيه، ولكن هذا لن يدوم لفترة طويلة حتى يعيد حساباته، ثم يعود للعب مع الأرجنتين كما أريد”.

يذكر أن ليونيل ميسي، لم يشارك رفقة منتخب الأرجنتين، منذ الخسارة التي تلقاها منتخبه أمام فرنسا بـ4-3، في الدور الـ16 من مونديال روسيا 2018.