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مارادونا يهاجم مدرب “التانغو”: “لن تستطيع العودة للأرجنتين” !!

الرياضة
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مارادونا يهاجم مدرب “التانغو”: “لن تستطيع العودة للأرجنتين” !!
بقلم أمير بهلول

هاجم “دييغو مارادونا” الأسطورة الأرجنتينية، مدرب منتخب بلاده “خورخي سامباولي” بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به “التانغو” في أول مباراة لهم في المونديال.

وقال مارادونا: “إذا استمر سامباولي باللعب بهذه الطريقة، فلن يستطيع العودة للأرجنتين”.

وأضاف: “خطته أمام أيسلندا كانت وصمة عار وكارثية، لعبنا على الكرات العالية ومدافعي الخصم أطول بكثير من مهاجمينا”.

وتابع: “تم إعداد وتدريب المنتخب الأيسلندي بشكل أفضل من منتخبنا، هذا عار”.

وختم كلامه: “سنكون أمام مشكلة كبيرة عندما نواجه منتخب نيجيريا الذي يعرف كيف يسجل الأهداف”.

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