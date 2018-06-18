مارادونا يهاجم مدرب “التانغو”: “لن تستطيع العودة للأرجنتين” !!

هاجم “دييغو مارادونا” الأسطورة الأرجنتينية، مدرب منتخب بلاده “خورخي سامباولي” بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به “التانغو” في أول مباراة لهم في المونديال.

وقال مارادونا: “إذا استمر سامباولي باللعب بهذه الطريقة، فلن يستطيع العودة للأرجنتين”.

وأضاف: “خطته أمام أيسلندا كانت وصمة عار وكارثية، لعبنا على الكرات العالية ومدافعي الخصم أطول بكثير من مهاجمينا”.

وتابع: “تم إعداد وتدريب المنتخب الأيسلندي بشكل أفضل من منتخبنا، هذا عار”.

وختم كلامه: “سنكون أمام مشكلة كبيرة عندما نواجه منتخب نيجيريا الذي يعرف كيف يسجل الأهداف”.