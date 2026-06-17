مارتنيز: “المنتخب الجزائري جيد وسيفوز على الأردن والنمسا”

أبدى حارس مرمى منتخب الأرجنتين، اميليانو مارتنيز، اعجابه بطريقة لعب المنتخب الوطني، مبديا ثقته في قدرة الخضر على تجاوز عقبتي الأردن، والنمسا.

ونقل موقع “actu foot”، تصريحات مارتنيز، عقب فوزهم على الخضر، أين قال: “أضن أن الجزائر منتخب جد جيد”.

كما أضاف: “أعجبت بطريقة المنتخب الجزائري في تسيير الكرة، وأضن بأنهم سيفوزون على الأردن، والنمسا”.

يذكر ان المنتخب الوطني، وبعد هزيمته في المباراة الاولى بثلاثية نظيفة ضد الأرجنتين، سيواجه في مباراته الثانية ضمن كأس العالم 2026، منتخب الأردن، يوم 23 جوان الجاري.