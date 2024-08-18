مارتينز :”حققنا فوزا مهما أمام ليوبار بفضل الخبرة الإفريقية”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، كورينتين مارتينز، سعادته الكبيرة بقيادة لاعبيه للفوز بأول مباراة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال كورينتين مارتينز خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الفوز بثنائية نظيفة أمام ليوبار “حضرنا جيدا للمباراة، و ركزنا جيدا عليها لتحقيق انطلاقة جيدة وهو ما حققناه على أرض الواقع”.

كما أضاف مارتينز “الأمور التي خلقت الفارق، هي أن فريقنا يملك خبرة في الساحة الإفريقية، درسنا الفريق جيدا عبر تقنية الفيديو، وكنا نعلم أن المنافس قام بتغييرات كبيرة في التشكيلة”.

وختم “سوف نخوض مباراة الإياب بنفس الجدية لأن كرة القدم لديها عدد كبير من المفاجآت”.

وكان المدرب الفرنسي، قد قاد تشكيلته لتحقيق فوز مهم خارج الديار، في أول خرجة إفريقية له على رأس العارضة الفنية.

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