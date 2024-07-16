مارتينز كورنتين مدربا جديدا لشباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها رسميا، مع المدرب الفرنسي، مارتينز كورنتين.

لتولي زمام أمور العارضة الفنية، لبطل كأس الجزائر، خلفا للمدرب البرازيلي المستقيل، باكيتا.

وأعلنت إدارة “السياربي” عن الإعلان عن التعاقد مع المدرب، كورنتين، دون تفاصيل أخرى، كما تمنت للمدرب الفرنسي، التوفيق في مهمته الجديدة.

للإشارة، تعد هذه التجربة، الثانية للمدرب مارتينز كورنتين، في الجزائر، حيث سبق له الإشراف على تدريب، أتلتيك بارادو الموسم المنقضي.