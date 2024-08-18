مارتينز يفاجئ بمعاشو ودعيبش في مواجهة ليوبار الكونغولي

كشف مدرب شباب بلوزداد، كورينتين مارتينز، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة ليوبار الكونغولي.

وينزل الشباب بداية من الساعة 14:30، ضيفا على ليوبار، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “Alphonse massambia” بالكونغو برازافيل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الشباب تواجد لاعب واحد من المستقدمين الجدد. في الميركاتو الصيفي الحالي، ويتعلق الأمر بأسامة دعيبش، القادم من ترجي مستغانم.

بينما فضل التقني الفرنسي مارتينز، إشراك الحارس الشاب رضوان معاشو. أساسيا في المباراة عوض المستقدم الجديد، فريد شعال، الذي كان مرشحا فوق العادة لحماية عرين “أبناء لعقيبة”، في غياب زغبة، بسبب عدم تأهيله لهذا الدور.

وجاءت تشكيلة الشباب على النحو التالي: