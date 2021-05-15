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مارتينس: “سعداء بمواجهة أبطال إفريقيا”

الرياضة
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مارتينس: “سعداء بمواجهة أبطال إفريقيا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب المنتخب الموريتاني، كرورينتا مارتينس، سعادته بالمباراة الودية التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري، شهر جوان المقبل.

وصرح مارتينس، للإذاعة الوطنية الدولية: “مسرور لتمكن لاعبي فريقي من مواجهة لاعبين رفيعي المستوى ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية، والذين توّجوا بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة”.

وتابع الناخب الموريتاني: “لاعبو فريقي شباب، ونتوقع الكثير من هذه المباراة التي ستمنحهم نضج أكبر، والتي سنحاول فيها تقديم أفضل أداء”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، يستظيف نظيره الموريتاني يوم 3 جوان المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر”، في مواجهة ودية تحضيرية.


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