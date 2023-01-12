مارتينيز: “بوقرة أغلق المنافذ أمامنا لكننا نعرف امكانيات المنتخب الجزائري”

اعترف مدرب منتخب ليبيا للمحليين، كورنتين مارتينيز، عدم امتلاكه معلومات دقيقة عن المنتخب الوطني، قبل المواجهة التي ستجمعهما في الشان.

وصرح مارتينيز، خلال ندوته الصحفية: “المنتخب الجزائري لعب العديد من المباريات التحضيرية تحسبا للشان”.

كما أضاف: “حاولنا أخذ بعض المعلومات، لكن الناخب الجزائري برمج هذه المباريات بدون جمهور ما جعل الأمر صعبا، لكننا نعرف امكانيات المنتخب الجزائري”.

وتابع كورنتين مارتينيز: “ركّزنا بنسبة أكبر على تدريباتنا لمحاولة التواجد في كامل جاهزيتنا خلال مواجهة المنتخب الجزائري”.