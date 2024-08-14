مارتينيز :”سنواجه ليو بار في رابطة الأبطال مثل باقي المباريات”

أكد مدرب شباب بلوزداد كورنتين مارتينز استعداد لاعبيه لمواجهة ليو بار الكونغولي في منافسة رابطة أبطال افريقيا.

وقال كورنتين مارتينيز خلال المنطقة المختلطة التي سبقت الحصة التدريبية اليوم الأربعاء بملعب 20 أوت بالعناصر ” نقوم بعمل منذ شهر جويلية و نستهدف الفوز بعدد من الألقاب مستقبلا، ويجب علينا أن نحقق اهدافنا”.

كما أضاف مدرب شباب بلوزداد “نعمل في فريق حصد عدد من الألقاب، سنعمل ما في وسعنا من اجل العمل بشكل جيد و التركيز مقابلة بمقابلة، لإعادة نفس السيناريو”.

وأردف عن مواجهة ليو بار “مباراة ليو بار سنلعبها مثل باقي المباريات و لن تكون سهلة، حللنا الفيديو و درسنا المنافس جيدا، الذي غير عدد من لاعبيه هو الأخر”.

وختم مارتينيز في حديثه عن تربص تركيا “قمنا بعمل كبير في تركيا وسط ظروف جيدة، حاليا يجب ان نحافظ على نفس الوتيرة، من أجل الاستعداد الجيد، من جانبي سعيد بالتحضير و المناصب واللاعبين “.

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