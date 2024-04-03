مارتينيز: “لهذا السبب أجبرتني إدارة بارادو على مغادرة الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب الفرنسي، كورنتين مارتينيز، السبب الذي دفعه لمغادرة نادي بارادو، قبل جولات قليلة عن نهاية الموسم الجاري.
وصرح المدرب مارتينيز، في حوار لموقع “أفريكا فوت”: “عملت في بارادو قرابة ثمانية أشهر، مع تعداد من الشبان بمعدل أعمار 23 عاما، ومهاجمين بين 18 و20 عاما”.
كما أضاف: “فزنا بعدة مباريات، ووضعنا الفريق في المركز السادس، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث، وكل كان سعيدا بالعمل الذي قمنا به رفقة الطاقم المساعد”.
وتابع المدرب كورنتيم مارتينيز: “أنا لم أغادر نادي بارادو، بل تم اجباري على ذلك، كونهم حاولو أين يفرضو علي مساعد مدرب جديد، وأنا رفضت ذلك، ثم قلت لهم من الأفضل أن نفترق”.
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