مارتينيز: “نملك أفضل لاعب في العالم ويمكن أن نحقق هدفنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى حارس مرمى منتخب الأرجنتين، اميليانو مارتينيز، تفائله في قدرتهم على التتويج بكأس العالم، رغم اعترافه بقوة المنتخب الفرنسي.
وصرح مارتينيز، في ندوة صحفية: “إنها أجواء جنونية بالنسبة لنا، فيعد هزيمتنا أمام السعودية، نحن قريبون جدا من الفوز باللقب”.
كما أضاف: “حللنا مباريات فرنسا، هم أبطال النسخة الماضية، انهم بارعون في الدفاع وخطيرون جداً، سنلعب على طريقنا، وسنحاول أن نهزمهم”.
وتابع اميليانو مارتينيز: “لدينا أفضل لاعب في العالم، ولا نشعر بأننا متفوقين أو دون مستوى أي خصم، ولكن لدينا فريق جيد، ويمكن أن نحقق هدفنا”.
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