مارتينيز يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم

توج الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز بجائزة “ياشين” كأفضل حارس في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وحصد الحارس مارتينيز اللقب الجديد، بفضل تتويجه بلقب كوبا أميركا مع التانغو الصيف الماضي، فضلت عن قيادته المميزة لناديه لإحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونافس عدد من الحراس المشاهير الحارس مارتينيز على نيل جائزة حراس الاتحاد السوفياتي الأسطوري ياشين. إلا أنه حسمها لصالحه.

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