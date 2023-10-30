مارتينيز ينال جائزة “ياشين” لأفضل حارس لسنة 2023

توج الدولي الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل حارس مرمى لسنة 2023.

وتسلم مارتينيز، جائزته، خلال حفل “الكرة الذهبية”، الذي أجري سهرة اليوم الإثنين، بحضور أكبر نجوم العالم في كرة القدم.

وأختير حارس مرمى منتخب الأرجنتين، على حساب عدة حراس مرمى آخرين، على غرار أندري أونانا، ياسين بونو، وغيرهم.

واستحق إيميليانو مارتينيز، هذه الجائزة، نظرة مساهمته الكبيرة في تتويج منتخب الأرجنتين بالطبعة الأخيرة من كأس العالم.